Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал глав муниципальных образований оптимизировать расходы и выбрать более скромные форматы празднования Нового года. Соответствующее поручение было дано на областном совещании.

«Коллеги, мы понимаем, что политическая и экономическая ситуация, а также объявленная Президентом частичная мобилизация несколько сместили акценты в текущей повестке. У нас появились новые задачи государственной важности», - обратился к главам губернатор.

Алексей Текслер потребовал от глав усилить финансовую дисциплину и оптимизировать бюджетные расходы. «С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий», - распорядился глава региона.

Особое внимание губернатор уделил предстоящим новогодним праздникам и призвал глав выбирать бюджетные варианты. «Мы не будем отменять подготовку к Новому году, но важно выбрать более скромные форматы празднования, - отметил Текслер. - Но при этом для детей праздник в полном объеме должен быть сохранен».

Глава региона также подчеркнул, что будут в полном объеме выполнены все социальные обязательства, планы и проекты в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства.

Администрации Магнитогорска уже сообщила, что в этом году в городе новогодние и рождественские мероприятия будут более скромными. «В этом году в городе праздничные мероприятия в новогодние и рождественские каникулы пройдут скромнее, чем в прошлые годы, - рассказали в мэрии. - Тем не менее, как и прежде будут установлены елки и детские городки с горками в каждом районе города».

Администрация Челябинска после вмешательства ОНФ также приняла решение урезать расходы на новогодние мероприятия и украшение города к празднику. Высвободившиеся средства будут направлены на поддержку мобилизованных горожан.