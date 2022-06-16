В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения

В Челябинской области в 2022 году запустят четыре объекта водоснабжения. Вместо скважин и колонок водоводы появятся в посёлках Сухомесово, Октябрьский, Бишкиль и в селе Миасское. Работы по строительству сооружений ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» в соответствии с графиком. Об этом сообщили в ФАУ «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ». Цель программы - к 2024 году обеспечить доступ к качественной питьевой воде для 97 % жителей региона.

Как сообщили в учреждении, плановые показатели на данный момент полностью выполняются. Так, в посёлке Сухомесово водовод для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная и Крестьянская завершат в августе этого года. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 82%.

«В посёлке около 400 индивидуальных жилых домов, но снабжение домов водой до настоящего времени осуществлялось только бурением глубинных скважин. Итогом реализации данного проекта станет обеспечение 1,5 тысяч жителей качественной питьевой водой, соответствующей современным требованиям. На реализацию объекта выделены денежные средства в размере 90,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 87,1 млн рублей», – рассказала заместитель руководителя Проектной дирекции Минстроя РФ по направлению «Чистая вода Татьяна Волкова».

С 2019 по 2021 год в рамках программы построили или реконструировали пять объектов водоснабжения: в посёлках Смолино, Луговой, Красногорском городском поселении, Озёрске и Каслях. В этом году работы будут вестись на шести объектах – в Челябинске, Карабашском городском округе, в посёлках Октябрьский, Бишкиль, селе Миасское и деревне Барсучье. В общей сложности в рамках проекта «Чистая вода» в регионе планируется ввести в эксплуатацию 32 объекта водоснабжения. На эти цели выделено 2,8 миллиарда рублей. В этом году на строительство водоводов будет потрачено 691 миллион рублей.