В Челябинской области в ходе тестирования в ТРК выявили бессимптомных инфицированных

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Порядка двух процентов жителей Челябинской области, которые в минувшие новогодние каникулы сдали тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, получили положительный результат. При этом признаков заболевания у них не было.

Напомним, с третьего по десятое января в торгово-развлекательных комплексах и поликлиниках 14 муниципалитетов региона было организовано бесплатное тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. При чем обследовали только тех, у кого не было никаких признаков инфекционных заболеваний.

В течение новогодних праздников ПЦР-диагностику в торговых центрах прошли порядка восьми тысяч южноуральцев, из них порядка 2% получили положительный результат, сообщили на совещании у губернатора.

Власти признали положительной практику проведения бесплатного тестирования жителей на коронавирусную инфекцию на площадках ТРК. «Считаю, что эту практику мы, как минимум на выходных, должны продолжить», – отметил Алексей Текслер.

По поручению губернатора объемы тестирования на ковид в регионе будут наращиваться. За счет средств областного бюджета закуплены экспресс-тесты, которые используют в приемных отделениях больниц.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
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Алексей Текслер
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