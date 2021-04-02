В Челябинской области ветерана труда заселили в аварийный дом. СК возбудил дело

В Кунашакском районе Челябинской области непринятие мер по переселению 92-летнего ветерана труда из аварийного дома переросло в уголовное дело о халатности. Бабушка фактически живет в болоте.

Крик о помощи 92-летней Разии Хисаметдиновой появился в группе «Вконтакте» «Текслер, Помоги!». По сообщению анонимного пользователя, бабушка живет в деревне Аминева в доме №27/1 на улице Центральная.

По словам заявителя, администрация Кунашакского района в 2013 году в рамках расселения из ветхоаварийного жилья выделила бабушке жилье. Причем частный дом располагается в низине, в болотистой местности.

«Рядом с этим домом находится колонка, которая течет без остановки на протяжении месяца. Приехали надлежащие службы после неоднократных звонков. Меры, которые они предприняли по устранению этой проблемы: просто сделали снимки, сели в машину и уехали. Также приезжали из администрации и делали снимки дома. А вода продолжала течь во двор, и что еще хуже - в дом, - написал интернет-пользователь. - Все это продолжается из года в год. В этом доме невозможная сырость, нечем дышать. Плесень. Бабушка наша постоянно болеет, внук, который и так является инвалидом первой группы, лежит в туберкулезном диспансере, так как на фоне сырости этого дома у него выявили жидкость в легких и туберкулез».

После того, как появилась информация об условиях проживания ветерана труда в непригодном для проживания доме, в СК возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ).

«В ходе проверки расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, решен вопрос о предоставлении жилья, соответствующего нормативным требованиям и оказания при необходимости медицинской помощи. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», - озвучил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

На момент публикации материала дозвониться до администрации Кунашакского района и взять комментарий не удалось.

Фото: vk.com/tekslerpomogi