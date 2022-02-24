 В Челябинской области расширили перечень наград для присвоения звания ветеран труда

В Челябинской области расширили перечень наград, которые станут основанием для присвоения регионального звания «Ветеран труда».

Сегодня, 24 февраля, этот вопрос был рассмотрен на очередном заседании Законодательного собрания области.

Напомним, законопроект разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера по итогам «прямой линии» с южноуральцами, которая состоялась в декабре 2021 года.

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, представленным законопроектом предлагается расширить перечень наград, которые являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области. В перечень будут включены два единых общесоюзных знака «Победитель социалистического соревнования ... года» (1973 – 1981 годов) и «Ударник ... пятилетки» (с девятой по двенадцатую).

При расширении перечня наград дополнительно может потребоваться 126,7 миллиона рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Челябинской области. По прогнозам при принятии законопроекта еще 8,5 тысячи человек, которые

награждены знаками «Победитель социалистического соревнования года» и «Ударник пятилетки», смогут претендовать на звание «Ветеран труда».

В бюджете на 2022 года на реализацию закона «Ветеран труда Челябинской области» уже запланированы средства в размере чуть более двух миллиардов рублей.

Как уточнила Буторина, предполагается первоначально осуществлять финансирование закона в пределах существующих средств. По итогам работы в первом полугодии будет проведён анализ исполнения бюджетов по данной мере поддержки. При необходимости будет подготовлено предложение по определению источников финансирования. Эта позиция согласована и с министерством финансов Челябинской области.

«Закон действительно необходимый и актуальный. Эта мера позволит повысить уровень социальной поддержки граждан с большим трудовым стажем и поощрениями за особые отличия», – отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев, принимающий участие в работе комитета.

Депутаты приняли законопроект в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

ДЛЯ СПРАВКИ

С первого января 2022 года в регионе снижена продолжительность страхового стажа, необходимая для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области». Теперь для получения звания женщинам нужно иметь стаж работы 30 лет, мужчинам – 35 лет (ранее 35 и 40 лет соответственно). Нововведения позволят еще четырем тысячам 304 жителям получить право на установленные для ветеранов труда меры социальной поддержки.

Также для присвоения звания должны быть соблюдены еще два условия. Первое – достижение жителем региона возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) либо назначение пенсии. Второе – наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты регионального парламента, почетной грамоты губернатора.

В настоящий момент звание «Ветеран труда Челябинской области» присвоено более чем 160 тысячам южноуральцев.

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере: одна тысяча 124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и одна тысяча 316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).