В Челябинской области смягчат условия получения звания ветеран труда региона

На Южном Урале смягчат условия получения звания «Ветеран труда Челябинской области» - предлагается снизить требования к страховому стажу, необходимому для присвоения звания.

Соответствующий законопроект подготовлен министерством социальных отношений области по инициативе губернатора Алексея Текслера и внесен в Законодательное собрание.

Как пояснили в минсоце, на сегодня для получения ветеранского звания женщины должны иметь 35-летний стаж, мужчины – 40-летний. Предлагается снизить эту планку до 30 и 35 лет соответственно.

Планируется, что изменения в региональном законодательстве вступят в силу с первого января 2022 года.

Благодаря снижению стажа на пять лет, звание ветерана труда Челябинской области смогут получить больше четырех тысяч южноуральцев.

«Это прежде всего южноуральцы «серебряного» возраста, которые нуждаются в особой заботе и поддержке государства, - уточнила министр социальных отношений Ирина Буторина. - Все расходы, связанные с увеличением числа региональных льготников, заложены в проект бюджета будущего года».

На сегодня звание «Ветеран труда Челябинской области» присвоено 163 тысячам южноуральцев.

ДЛЯ СПРАВКИ

В настоящее время звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивается жителям региона, которые получают пенсию либо достигли возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также необходим страховой стаж не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин и наличие одной из наград: награды Челябинской области, награды Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты Законодательного Собрания Челябинской области, почетной грамоты губернатора Челябинской области.

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере: 1081 рубль (те, кто не пользуются услугами местной телефонной связи) и 1265 рублей (те, п кто пользуется услугами местной телефонной связи).