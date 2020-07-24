В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до девятого августа 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он продлится более пяти месяцев, если не будет продлен и дальше.

В регионе по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и публичные мероприятия. Жителям старше 65-лет предписано соблюдать самоизоляцию. Именно эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

На утро пятницы, 24 июля, в регионе подтверждено 10 тысяч 891 случай коронавирусной инфекции. Скончалось 233 пациента с коронавирусом, в том числе 90 - от ковидной пневмонии.