В Челябинской области вновь продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен на две недели – до четвертого октября 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства области.

В регионе остается обязательным масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции

Жителям старше 65-лет по-прежнему предписано соблюдать самоизоляцию. Эта возрастная категория является наиболее уязвимой перед COVID-2019.

На утро пятницы, 18 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 769 случаев коронавирусной инфекции. Скончался 441 южноуралец с коронавирусом, в том числе 114 - от ковидной пневмонии.

Напомним, режим был введен с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится порядка шесть месяцев.