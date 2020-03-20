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В Челябинской области во Всемирный день счастья поженятся более 160 пар

Общество
Сегодня, 11:51
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области сегодня, 20 марта, во Всемирный день счастья, поженятся более 160 пар.

Как рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона, в Челябинске в пятницу свяжут себя узами брака 85 пар, в Магнитогорске - 23.

«Не случайно для этого праздника выбран день весеннего равноденствия, когда день равен ночи. Это подчеркивает равные права всех жителей планеты на счастье. Поздравляем всех молодоженов и желаем делать мир добрее, а значит и счастливее», - отмечают сотрудники госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Многолюдно на церемониях, вероятно, не будет. Вступающим в брак жителям южноуральской столицы рекомендовано - в связи со сложной ситуацией по коронавирусу - ограничить число своих гостей до 50-ти человек.

 

 

Автор: 
Евгения Александрова
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свадьба
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