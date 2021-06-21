В Челябинской области впервые за два месяца отмечен рост числа пациентов, борюшихся с ковидом

В Челябинской области впервые за последние несколько месяцев отмечен рост числа пациентов, которые получают лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 51 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 50 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

При этом продолжается рост числа новых заболевших за сутки. Накануне лабораторно подтверждено 103 случая коронавирусной инфекции COVID-19, что аналогично показателю предшествующего дня. За весь период пандемии зарегистрировано 64 тысячи 919 случаев ковида.

Продолжает снижаться число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 101 пациент, переболевший ковидом (на прошедшей неделе регистрировалось 104, 106, 108, 109, 111, 113 с субботы по понедельник соответственно). С начала пандемии 59 тысяч 873 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрирована смерть одного человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло двое). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 953 жителей. Из них одна тысяча 737 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.