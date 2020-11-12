В Челябинской области впервые за сутки выявлено более 200 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 201 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 197). Впервые с момента начала пандемии в регионе преодолена отметка в 200 случаев ковида за стуки. Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро 12 ноября подтверждено 22 тысячи 475 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 41 выздоровевший пациент с коронавирусом, что в три раза меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 146 человек. За весь период пандемии ковид победили 15 тысяч 905 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе трое умерли от ковидной пневмонии, остальные – от других заболеваний. Всего за время пандемии умерло 720 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 209 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 511 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 808 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 655). За сутки на госпитальных базах добавилось 153 человека. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 18 муниципалитетах: Челябинске (106), Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Агаповском, Ашинском, Брединском, Варненском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском, Увельском, Уйском районах.