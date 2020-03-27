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В Челябинской области временно закрывают кафе, магазины и фитнес-центры

Общество
Сегодня, 11:55
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительные меры по ограничению распространению коронавируса.

С 28 марта и до пятого апреля в регионе закрыты предприятия общепита (кафе, рестораны, бары), кроме тех, кто обеспечивает питание на производстве и онлайн-доставки. Также закроют все магазины, кроме продовольственных магазинов и товаров первой необходимости, а также аптек. Закрыты все библиотеки и развлекательные заведения, фитнес-центры, бани и сауны. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением неотложных случаев.

До 1 июня приостанавливается работа баз отдыха, санаториев и горнолыжных курортов.

 

«Мы провели совещание с крупными интернет-провайдерами и операторами кабельного телевидения. Они будут работать в этот период в полной мере и не станут отключать клиентов даже в случае задолженности», - уточнил глава региона.

Следующую неделю президент Владимир Путин объявил нерабочей. В Челябинской области продолжат деятельность непрерывнодействующие предприятия, медицинские и аптечные организации, сфера социального обслуживания, ЖКХ, транспорт, банки, правоохранительные органы, МЧС.

Госструктуры ограничат численность сотрудников на рабочих местах. Без ограничений будет работать Министерства здравоохранения, социальной защиты и общественной безопасности. Аналогичные меры будут приняты на уровне муниципалитетов.

«Мы рекомендуем южноуральцам в этот период не выходить из дома. Будем просить пожилых людей посещать магазины и аптеки в первые час-два после их открытия. В это время для пожилых людей самая низкая угроза заражения», - отметил Алексей Текслер.

Автор: 
Олеся Денисова
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