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В Челябинской области введен режим ЧС по засухе

Общество
Сегодня, 10:43
Автор: 
Любовь Юрина

На территории Челябинской области введен режим ЧС по засухе. Соответствующее постановление №186 подписал губернатор Алексей Текслер 23 июля 2020 года.

Напомним, из-за установившейся на территории региона атмосферной и почвенной засухи аграрии и сельхозтоваропроизводители несут ощутимые потери и обратились с призывами о помощи к региональным властям.

На сегодня в области общая площадь погибших посевов составляет, предварительно, 406,5 тысячи гектар. «Предварительно недобор зерна в регионе составит около 40%. Прямой ущерб от засухи достигает два миллиарда 170 миллионов миллиона рублей. Ущерб в виде недополученной прибыли, также предварительно, уже превышает семь миллиардов рублей», - констатировал Алексей Текслер и добавил.

Алексей Текслер заверил, что областные власти не оставят без поддержки пострадавших аграриев. Все меры господдержки будут доведены до селян в полном объеме. Кроме того, губернатор поручил областному минсельхозу совместно с муниципалитетами подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной компенсации за потери, которые понесли предприятия из-за засухи.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
Аграрии
режим ЧС
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