В Челябинской области ввели новое пособие для семей с детьми, страдающими целиакией

В Челябинской области утвержден законопроект о назначении специальных пособий для семей, воспитывающий детей с целиакией – аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

Законопроект, подготовленный министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера, которое было дано по итогам «прямой линии» в декабре 2021 года.

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, законопроект расширяет категорию получателей ежемесячной выплаты в размере пяти тысяч рублей. На эту меру поддержку смогут рассчитывать семьи, воспитывающие страдающих целиакией детей - аутоиммунным, наследственным заболеванием пищеварительного тракта.

Напомним, с первого января 2022 года семьям Челябинской области, воспитывающим детей с фенилкетонурией, ежемесячно предоставляется денежная выплата на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Ее размер составляет пять тысяч рублей. Выплата предоставляется вне зависимости от дохода (соответствующее решение было принято депутатами в декабре 2021 года). Сегодня перечень категорий, которые смогут претендовать на выплаты, расширен.

По информации минздрава, на сегодня в области проживает 240 детей до 18 лет с диагнозом целиакия подтвержденная и целиакия под вопросом. Им жизненно необходимо соблюдение безглютеновой диеты. Размер выплаты составит также пять тысяч рублей (для приобретения безглютеновых продуктов питания).

На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 14,5 миллиона рублей. Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Планируется, что с 2023 года ежемесячная выплата будет индексироваться.

Как сообщили в минсоце области, на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей. На ежемесячные выплаты родителям детей от 0 до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, в бюджете 2022 года заложено 5,9 миллиона рублей.

В Челябинской области в школах учатся две тысячи 111 детей, которым нужна специальная диета (с целиакией, аллергопатологией, сахарным диабетом). Всем главам районов и городов поставлена задача контролировать, чтобы в образовательных организациях для таких детей была организована безглютеновая диета.