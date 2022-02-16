В Челябинской области вырастет число льготников

В Челябинской области расширится круг льготников, которые смогут получить компенсацию на установку внутридомового газового оборудования. С соответствующей инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

Законопроект, разработанный министерством социальных отношений по поручению главы региона, внесен в Законодательное Собрание.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в апреле 2021 года, обозначил приоритетную важность бесплатной газификации домов, расположенных в непосредственной близости от внутрипоселковых газопроводов.

«С прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории», - отметил губернатор.

Новая мера социальной поддержки – выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке – была введена 2021 году.

Дополнительно к ветеранам Великой Отечественной войны получателями выплаты могут стать семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие получатели пенсии, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно женщины и мужчины.

В 2022 году, согласно законопроекту, данной мерой соцподдержки также смогут воспользоваться новые категории льготников:

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;

- совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

Мера соцподдержки компенсирует затраты на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей. В настоящее время в Челябинской области

В 2021 году выплату получили порядка 250 южноуральцев. Планируется, что в связи с новыми условиями ей смогут воспользоваться более 4,5 тысячи человек.

Для того чтобы оформить единовременную социальную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет. Выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Губернатор поручил главам муниципальных образований оказать южноуральцам помощь по сбору пакета документов и оформлению заявок на подключение к газу, а также усилить информационную работу.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тысяч 665 домовладений, в 2023 году – 61 тысячу, в 2024 году – четыре тысячи домовладений.