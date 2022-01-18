В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования

В 2022 году в Челябинской области будут расширены категории льготников, кому будет доступна государственная поддержка по приобретению и установке газового оборудования.

Как сообщил губернатор Алексей Текслер, в настоящий момент немало южноуральских семей живет в населенных пунктах, куда уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор не имеют.

«Довести газ до домохозяйств — это полдела, для многих приобретение внутридомового газового оборудования – это тоже непростая задача. Важно оказать необходимую помощь нашим жителям, тем, кто в ней нуждается, - подчеркивает глава региона. - Эта помощь традиционно оказывается ветеранам войны и приравненным к ним категориям».

В 2021 году были приняты решения о дополнительных мерах социальной поддержки в виде выплаты на приобретение газового оборудования и оплаты работ по его установке. На них смогут претендовать семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также одиноко проживающие пенсионеры.

В 2022 году данной мерой соцподдержки также смогут воспользоваться новые категории льготников:

- инвалиды I и II групп со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;

- совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые (один из которых) являются (является) собственниками (собственником) жилых помещений.

«Мы договаривались продолжить анализ востребованности мер поддержки, в том числе для более полного охвата газификацией наших жителей. Поэтому предлагаю с начала этого года расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты», - выступил с инициативой Алексей Текслер на заседании Президиума регионального политсовета «Единой России».

Пособие компенсирует затраты на покупку газового оборудования и его установку в размере фактической стоимости затрат, но не более 60 тысяч рублей. Для того чтобы оформить единовременную социальную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет. Выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Алексей Текслер отметил, что многие нуждающиеся в газификации своих домов испытывают определенные трудности в сборе необходимых документов для подключения и в правильном оформлении заявки.

Губернатор поручил оказать южноуральцам помощь по сбору пакета документов и оформлению заявок на подключение к газу, а также усилить информационную работу.

«Областному исполкому и местным партийным организациям необходимо активно информировать жителей о сути программы, о том, какие домохозяйства и на каких условиях могут участвовать в программе, а также какие документы необходимо собрать. В частности, одним из требований по участию в программе является регистрация прав собственности на объект недвижимости, - распорядился Алексей Текслер. - Поручаю главам муниципалитетов оказать практическую помощь людям в вопросах оформления таких документов. А партийным организациям на местах необходимо взять этот вопрос на контроль».

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тысяч 665 домовладений, в 2023 году – 61 тысячу, в 2024 году – четыре тысячи домовладений.