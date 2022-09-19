В Челябинской области выросла недельная смертность заболеваемость от ковида

В Челябинской области за прошедшую неделю умерло 16 пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (тогда скончалось 12 человек, заболевших ковидом).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 175 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 896 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Накануне зарегистрировано 960 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 98 школьников, что на 1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда заболело 97 учеников).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие вылечились от коронавирусной инфекции 457 человек (днем ранее – 410).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 363 тысячи 558 человек, вылечились 341 тысяча 522 жителя.

По состоянию на 18 сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции 12 тысяч 318 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 11 тысяч 721 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.