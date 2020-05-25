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В Челябинской области выросло суточное число выздоровевших пациентов с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:45
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.

Суточное число инфицированных сократилось на 19,2% по сравнению с предшествующими сутками и более чем в два раза по сравнению с показателями предыдущей недели (ранее было зарегистрировано 47, 67, 80, 83 и 84 новых заболевших). Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро понедельника, 25 мая, в регионе подтверждено 2 тысячи 284 случая коронавируса. При этом число выздоровевших пациентов с коронавирусом растет хорошими темпами. За выходные было выписано 153 человека, на утро понедельника ещё 17 человек. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 924 пациента. Десять инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией, у 13 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 18 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 46-летний мужчина (причина смерти – ковидная пневмония) и 64-летняя женщина (ишемическая болезнь сердца, ковид – сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1319 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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