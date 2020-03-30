В Челябинской области выявляют коронавирус две лаборатории

В Челябинской области на сегодня официальное разрешение на работу и выявление коронавирусной инфекции COVID-19 имеют пока только две лаборатории Роспотребнадзора и Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, лаборатории действуют на базе областного центра эпидемиологии и гигиены, а также в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Со следующей недели еще одна лаборатория будет открыта в Челябинске, а также появятся лаборатории в Миассе, Магнитогорске, Озерске.

У южноуральцев, которые прилетели из-за границы или контактировали с заболевшим, берут материал из носа и зева. Пробы помещаются в транспортный контейнер и затем курьер доставляет их в СПИД-центр.

На получение результата анализа (положительного или отрицательного) понадобится около 6 часов. Если получен положительный результат (в пробе обнаружена коронавирусная инфекция), материал отправляется на дополнительную экспертизу в лабораторию «Вектор» Новосибирск.

Напомним, в настоящий момент в Челябинской области официально подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 - в Челябинске, по одному Златоусте, Миассе, Магнитогорске и в Кизильском районе. Условно положительные результаты на COVID-19 выявлены у семи человек.