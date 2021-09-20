В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 149 человек

В Челябинской области за прошедшую неделю скончалось 149 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (неделей ранее – 150).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысячи 424 жителя. Из них три тысячи 164 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

За минувшие сутки зарегистрировано 364 новых случая COVID-19, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (было 365). За весь период пандемии лабораторно подтверждено 93 тысячи 805 случаев ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 271 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 272). С начала пандемии 80 тысяч 121 житель сумел победить коварную болезнь.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому девять тысяч 208 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – девять тысяч 136 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.