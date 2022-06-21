В Челябинской области за последние 20 лет материнская и младенческая смертность ощутимо снизилась

В Челябинской области по сравнению с началом 21-го века снизились показатели материнской и младенческой смертности, о чем свидетельствует официальная статистика.

Так, по данным Челябинскстата, в 2001 году в регионе умерло 519 малышей в возрасте до одного года, в том числе 394 грудничка, рожденных в городах, и 125 – в сельской местности.

В 2021 году в Челябинской области умерло 144 младенца, в том числе 103 – в городах, 41 – в сельской местности.

Отметим, самый низкий показатель младенческой смертности зафиксирован в 2020 году – 133 грудных ребенка, один из наиболее высоких (наряду с показателями 2001 года) – в 2002-м: 518. С того времени число умерших на первом году жизни южноуральских малышей поступательно снижалось.

То же касается и показателей материнской смертности. Согласно данным Челябинскстата, в 2001 году на Южном Урале скончались 15 женщин (это могли быть как беременные, так и роженицы), в том числе девять жительниц городов региона и шесть – живших в сельской местности.

В 2021 году показатель материнской смертности составил в Челябинской области шесть женщин (в их числе пять городских, одна – деревенская жительница).

Пик материнской смертности за два последних десятилетия пришелся на 2009 год – 16 женщин. Самыми благополучными с этой точки зрения годами оказались 2018 (две смерти), 2019 (две смерти) и 2020 (две смерти).

В Челябинскстате отмечают, что, начиная с первого апреля 2012 года, в число умерших детей в возрасте до одного года включаются случаи живорождения с массой тела новорожденного от 500 граммов и более (или менее 500 граммов - при многоплодных родах).

Показатели материнской смертности с 2006 года рассчитываются без учета поздней материнской смертности (спустя 42 дня после родов).