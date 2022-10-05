В Челябинской области за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки скончалось шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, численность заболевших продолжает снижаться, а численность справившихся с инфекцией растет.

Накануне подтверждено 811 новых случаев коронавируса (днем ранее – 866), выздоровело две тысячи 33 человека (днем ранее - одна тысяча 600).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 380 тысяч 966 человек, сумели справиться с ковидом 361 тысяча 170 жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 231 южноуральца, заболевшего коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 952 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на пятое октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 10 тысяч 489 человек, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 11 тысяч 717 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.