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В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у семи школьников

Общество
Сегодня, 15:05
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за сутки зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников. Всего с начала учебного года и по 30 сентября в регионе подтверждено 106 случаев ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, за прошедший день в области выявлено 85 новых случая коронавируса, в том числе у семи школьников. Сутками ранее было зафиксировано шесть случаев ковида у учащихся образовательных учреждений.

По состоянию на 30 сентября из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе.

При этом продолжает расти число школьников, заболевших острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, на карантин по ОРВИ закрыты пять школ и 431 класс (накануне было закрыто восемь школ и 441 класс). По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне не выявлялись.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. «Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано пять тысяч 611 южноуральцев (накануне – четыре тысячи 726 жителей). Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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