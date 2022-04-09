В Челябинской области за сутки ковид подтвержден у 401 человека

В Челябинской области за прошедшие сутки ковид подтвержден у 401 человека, в том числе у 29 школьников.

В настоящее время число больных коронавирусом южноуральцев составляет, по данным регионального минздрава, шесть тысяч 92 человека. С начала пандемии в Челябинской области было подтверждено 322 тысячи 605 случаев заболевания COVID-19.

Умерло от ковида за прошедшие сутки семь жителей региона. Выздоровели и были выписаны 552 человека, с начала пандемии победили коронавирус 307 тысяч 704 пациента.

За весь период пандемии на Южном Урале методами ИФА и ПЦР проведено шесть миллионов 450 тысяч 725 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки сделано десять тысяч 252 теста.