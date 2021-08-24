В Челябинской области за сутки ковид унес жизни 25 человек, за неделю – 127

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрирована смерть 25 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 20, на прошлой неделе – 127 человек).

С начала пандемии умерло три тысячи 852 жителя с ковидом. Из них две тысячи 593 человека - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 378 новых случаев ковида, что на 0,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 379 инфицированных, снижение – 0,5%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 83 тысячи 814 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 281 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 278). С начала пандемии 72 тысячи 730 жителей сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение семь тысяч 190 пациентов с ковидом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 118 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.