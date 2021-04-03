В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли девять человек

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 125 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Девять человек скончались.

Как сообщили в региональном минздраве, на третье апреля подтверждено 57 тысяч 26 случаев заболевания COVID-19. За сутки от ковида умерли семеро пациентов, еще двое - от других причин, где коронавирус был сопутствующим заболеванием.

«За прошедшие сутки выписаны 201 человека, - прокомментировали в минздраве Челябинской области. - Всего 51 тысяча 129 пациентов выздоровели и выписаны из больниц».

На сегодняшний день с коронавирусом продолжают бороться три тысячи 481 человек.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», третьего и четвертого апреля в Челябинской области можно будет бесплатно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус жители региона смогут в четырех муниципалитетах: Златоусте, Кыштыме, Сатке и Южноуральске.

Третьего апреля тест можно сдать в следующих городах:

Златоуст:

ТК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

Четвертого апреля тест на коронавирус можно сдать в двух ТРК.

Кыштым:

ТК «Радуга» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.



С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. За два часа до тестирования не стоит есть и пить.