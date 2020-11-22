В Челябинской области за сутки подтверждено 219 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 219 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 218). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 22 ноября в области зарегистрировано 24 тысячи 614 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 38 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 133 человека. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 527 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов от с коронавирусом, четверо умерли от ковидной пневмонии, четверо - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 53 до 72 лет. Всего за время пандемии скончалось 799 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 255 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 544 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение семь тысяч 246 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 7 тысяч 73). За сутки на госпитальных базах добавилось 173 новых пациента. Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.