В Челябинской области за сутки подтверждено 298 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 298 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 297). Число выздоровевших вновь меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 11 декабря в области всего зарегистрировано 29 тысяч 947 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 123 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выписано 426 человек. За весь период пандемии с ковидом справились 19 тысяч 130 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Из них 10 человек умерли от ковидной пневмонии, пятеро - от иных заболеваний, а ковид был сопутствующим. Возраст умерших от 50 до 89 лет. Всего за время пандемии скончалось одна тысяча 24 пациента с коронавирусной инфекцией, у 376 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 648 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение девять тысяч 751 пациент с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 9 тысяч 591). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.