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В Челябинской области за сутки подтверждено 78 новых случаев ковида

Общество
Сегодня, 11:26
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 78). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 18 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 769 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 28 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 68 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 339 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умер 441 пациент с коронавирусной инфекцией, у 114 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 327 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая в Челябинске – скончались двое мужчин и женщина. У всех причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 947 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 900). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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