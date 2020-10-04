В Челябинской области за сутки подтверждено 94 новых случая ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 94 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей на текущей неделе (было 93, 90, 89, 85, 83 и 79 соответственно с субботы по понедельник). Число выздоровевших за сутки в три раза меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, четвертого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 106 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 30 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что меньше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 33 человека. За весь период пандемии ковид победили 12 тысяч 973 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 502 пациента с коронавирусной инфекцией, у 132 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 370 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались трое женщин и двое мужчин. У одного причиной смерти стала ковидная пневмония, у остальных - иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

Список пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона за сутки пополнился еще 49 фамилиями. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 589 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 530). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Троицке, Усть-Катаве, Аргаяшском, Ашинском, Брединском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Красноармейском, Саткинском и Сосновском районах.