В Челябинской области за сутки подтверждено 97 новых случаев ковида в 22 муниципалитетах

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 95). Число выздоровевших за больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на среды, седьмого октября, в регионе подтверждено 17 тысяч 390 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 100 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 19 человек. За весь период пандемии ковид победили 13 тысяч 192 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 513 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 132 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 381 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое мужчин. У обоих причиной смерти стали иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 643 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 651). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 22 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Миассе, Троицке, Усть-Катаве, Агаповском, Аргаяшском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Саткинском, Сосновском, Троицком и Увельском районах.