В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У троих человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались четверо женщин и трое мужчин из Челябинского городского округа, Кунашакского и Октябрьского муниципальных районов. С начала пандемии умерло 720 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались трое южноуральцев: 69-летняя женщина и 81-летнняя женщины из Челябинска, 83-летний мужчина из Октябрьского района.

Кроме того, в Челябинске скончались трое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 42-летнего мужчины стал ВИЧ, 76-летней женщины - сахарный диабет и диабетическая нефропатия, 88-летнего мужчины – киста и хроническая сердечная недостаточность.

В Кунашакском районе умерла 65-летняя женщина. Причина смерти - сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек и сердца, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 720 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 209 человек умерли от ковидной пневмонии, 511 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 12 ноября в России скончалось 32 тысячи 32 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 439 умерших, двумя днями ранее – 432 и 368). В УрФО зарегистрировано две тысячи 269 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 758. В Челябинской области умерло 720 жителей с коронавирусом (209 - от ковида), в Свердловской области – 865, в Ханты-Мансийском автономном округе – 301, в Ямало-Ненецком автономном округе – 176, в Курганской – 108, в Тюменской области – 99.