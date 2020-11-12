ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области за сутки умерло семь пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 14:53
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У троих человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у четверых - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались четверо женщин и трое мужчин из Челябинского городского округа, Кунашакского и Октябрьского муниципальных районов. С начала пандемии умерло 720 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались трое южноуральцев: 69-летняя женщина и 81-летнняя женщины из Челябинска, 83-летний мужчина из Октябрьского района.

Кроме того, в Челябинске скончались трое жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 42-летнего мужчины стал ВИЧ, 76-летней женщины - сахарный диабет и диабетическая нефропатия, 88-летнего мужчины – киста и хроническая сердечная недостаточность.

В Кунашакском районе умерла 65-летняя женщина. Причина смерти - сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек и сердца, ковид сопутствующий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 720 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 209 человек умерли от ковидной пневмонии, 511 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 12 ноября в России скончалось 32 тысячи 32 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 439 умерших, двумя днями ранее – 432 и 368). В УрФО зарегистрировано две тысячи 269 случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 758. В Челябинской области умерло 720 жителей с коронавирусом (209 - от ковида), в Свердловской области – 865, в Ханты-Мансийском автономном округе – 301, в Ямало-Ненецком автономном округе – 176, в Курганской – 108, в Тюменской области – 99.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 15:24
В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница
Общество
Сегодня, 11:52
В Челябинской области впервые за сутки выявлено более 200 случаев ковида
Общество
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Сегодня, 11:52
В Челябинской области впервые за сутки выявлено более 200 случаев ковида
Сегодня, 11:42
В команде челябинских медиков появился робот-ассистент
Сегодня, 11:41
Южноуральские силовики отрабатывают совместные действия по пресечению теракта в Копейске
Сегодня, 11:38
В Челябинской области растет число школ полного дня
Сегодня, 11:36
В Челябинске планируют построить вторую очередь новой инфекционной больницы
Сегодня, 10:47
Эксперты ОНФ выявили системные проблемы в работе дорожных подрядчиков в Челябинске
Сегодня, 10:22
Лишь каждый десятый челябинец считает, что качество его жизни зависит от местной власти
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Вчера, 18:40
«Зеленый день» и море скидок: в Челябинске отпразднуют день рождения Сбербанка
Общество
Сегодня, 10:20
Текслер: Такие объекты, как Челябинская инфекционка, не возводились в регионе с советских времен
Общество
Сегодня, 11:54
В Челябинской области может снова случиться мусорный коллапс
Новости
Сегодня, 15:29
Происшествия
ФСБ не дала начальнику колонии из Бакала поставить на поток снабжение заключенных наркотиками
Сегодня, 15:26
Экономика
ВТБ запускает новое приложение «ВТБ Онлайн»
Сегодня, 15:24
Общество
В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница
Сегодня, 15:18
Общество
Челябинские волонтеры обогрели бездомных
Сегодня, 15:13
Общество
Владимир Мякуш: Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни были вечными
Материалы рубрики
Сегодня, 15:24
Общество
В Малой Сосновке начала работу новая областная инфекционная больница
Сегодня, 15:18
Общество
Челябинские волонтеры обогрели бездомных
Сегодня, 15:13
Общество
Владимир Мякуш: Наша святая обязанность - сделать так, чтобы Вечные огни были вечными
Сегодня, 14:46
Общество
В первую зеркальную дату ноября в Челябинской области родилось 82 новые семьи
Сегодня, 12:03
Общество
На безопасность сибиреязвенных захоронений в Челябинской области выделено 45,5 миллиона рублей
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика