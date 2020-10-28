В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, САтки и Миасса

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое женщин и один мужчина из Челябинского и Миасского городских округов, а также Саткинского муниципального района. С начала пандемии умер 621 южноуралец с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, коронавирус стал причиной смерти 65-летнего мужчины из Саткинского района.

В Челябинске скончалась 82-летняя женщина, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. Причина - острый инфаркт миокарда, шок.

В Миассе зарегистрирована смерть 81-летней женщины. Причина - сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз (ковид сопутствующий).

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 621 южноуральца в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 158 человек умерли от ковидной пневмонии, 463 человека – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 28 октября в России скончалось 26 тысяч 935 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 346 умерших, накануне скончалось 320 человек). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 887 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 424. В Челябинской области умер 621 житель с коронавирусом (158 - от ковида, плюс один за сутки), в Свердловской области – 752 (плюс 4), в Ханты-Мансийском автономном округе – 235 (плюс 3), в Ямало-Ненецком автономном округе – 134 (плюс 4), в Курганской – 83, в Тюменской области – 62.