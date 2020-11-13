В Челябинской области за сутки выявлено 207 случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 207 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 201). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро 13 ноября подтверждено 22 тысячи 682 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 122 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 41 человек. За весь период пандемии ковид победили 16 тысяч 27 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом, в том числе двое умерли от ковидной пневмонии, шестеро – от других заболеваний. Всего за время пандемии скончалось 728 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 211 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 517 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня в больницах получает лечение пять тысяч 885 пациентов с подтвержденным Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (накануне было 5 тысяч 808). За сутки на госпитальных базах добавилось 77 человек. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.