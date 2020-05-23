В Челябинской области за сутки зарегистрировано два случая смерти пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано два случая смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 22 мая, умерла 68-летняя женщина из Златоуста. Она 43 года отработала врачом-терапевтом в городской больнице и была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения. Причиной смерти стала ковидная пневмония.

Также в пятницу, 22 мая, скончалась 75-летняя женщина из Магнитогорска. У нее было злокачественное новообразование, терминальная стадия (COVID-19 сопутствующий).

За время пандемии в Челябинской области скончалось 27 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 12 человек – от ковидной пневмонии, 15 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло девять пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая, хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий), 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония) и 75-летняя женщина (22 мая, онкология, ковид – сопутствующее)

На сегодня в Магнитогорске подтверждено 543 случаев ковида (плюс 17 случаев за сутки). Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

За все время пандемии в Златоусте зафиксировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус), 73-летний мужчина (16 мая, ковидная пневмония), 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим) и 68-летняя женщина (22 мая, врач-терапевт горбольницы, ковидная пневмония).

По состоянию на 23 мая в Златоусте подтверждено 399 случаев коронавируса (плюс семь).

В Челябинске зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония) и 85-летний мужчина (19 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в областном центре подтверждено 613 случаев коронавирусной инфекции (плюс 48 случаев за сутки).

С начала пандемии в Миассе умерло три пациента с коронавирусной инфекцией. Это 82-летняя женщина (она ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала), 69-летний мужчина (20 мая, причина смерти – сердечная патология, коронавирус был сопутствующим заболеванием), 75-летняя женщина (21 мая, сердечно-легочная недостаточность, рецидивирующая тромбоэмболия легочной артерии).

На сегодня в Миассе подтверждено 140 случаев коронавирусной инфекции (13 новых заболевших за минувшие сутки).

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 11 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 31 случай коронавируса (плюс два за сутки).

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 15 случаев коронавирусной инфекции (один новый инфицированный за сутки).

По данным на утро 23 мая в России коронавирус унес жизни 3249 человек. В УрФО зарегистрировано 64 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 27 (в том числе 12 – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе - 13, в Свердловской области – 12, в Тюменской области - семь, в Ямало-Ненецком автономном округе - пять.