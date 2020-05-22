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Коронавирус унес жизнь врача из Златоуста

Общество
Сегодня, 18:14
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области скончалась врач-терапевт из городской больницы Златоуста, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава области, женщина пришла на работу в горбольницу в 1977 году. За все 43 года на рабочем посту проявляла себя как опытный специалист и очень отзывчивый человек.

После выявления внутрибольничного очага в Златоусте врач попала в число контактных, а 27 апреля, почувствовав недомогания, осталась дома и сдала очередной анализ, который дал положительный результат.

Сначала женщина отказалась ехать в стационар, но уже третьего мая ее госпитализировали в златоустовскую больницу. Через день, пятого мая она была переведена в горбольницу №8 Челябинска (после серии телемедицинских консультаций с областными и федеральными специалистами).

Но состояние пациентки продолжало ухудшаться. Несмотря на все предпринятые мероприятия по оказанию помощи, спасти врача не удалось. Сегодня, 22 мая, женщина скончалась на 68 году жизни.

По состоянию на вечер, 22 мая, в Челябинской области зарегистрировано 26 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией (на утро было 25), в том числе 11 человек – от ковидной пневмонии, 14 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает искренние соболезнования семье и близким нашей коллеги - врача.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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