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В Челябинской области зафиксировано 82 новых случая заражения ковидом

Общество
Сегодня, 11:48
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Автор: 
Инна Шемаева

Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. За прошедшие сутки подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 82).

На утро 14 августа в регионе подтверждены 13142 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3587 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 154 человека. Всего 9214 пациентов выздоровели за время пандемии на Южном Урале.

Специалистами проведено методами ИФА и ПЦР на коронавирус 446364 тестов.

Южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую» линию по телефону 8-800-201-41-88.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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