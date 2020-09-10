В Челябинской области закрыто четыре класса в школах в связи с выявлением случаев ковида

В Челябинской области по состоянию на 10 сентября закрыто четыре класса в школах в связи с выявлением случаев коронавируса среди учащихся.

Об этом сообщили агентству в пресс-службе министерства здравоохранения области.

«По предписанию Роспотребнадзора закрыто четыре класса по выявленным случаям COVID-19», - сообщили в минздраве.

За прошедшие сутки выявлено два случая заболевания коронавирусом среди школьников (всего 76 случаев).

В минобре пока не располагают данными, в каких муниципалитетах и учебных заведениях закрыты на карантин классы.

Точно известно о закрытии четвертого класса в гимназии №80 Челябинска, карантин введен с 9 по 15 сентября.

Родители рассказали агентству о закрытии 7А класса в школе №23 поселка Старокамышинск (Копейский городской округ). У ученицы класса подозрение на коронавирус. У девочки взяли тест на коронавирусную инфекцию и ждут результата. Мама школьницы работает медработников и по рассказам родителей уже переболела ковидом. Класс отправлен на дистанционное обучение (карантин по 15 сентября), остальные учатся в прежнем режиме.

Кроме того, в одной из школ Коркинского муниципального района также закрыли класс, но подробностей пока получить не удалось. По данным агентства, в учебном заведении заболел педагог.

Напомним, первый заместитель губернатора Ирина Гехт поручила минздраву области ежедневно озвучивать статистику по числу инфицированных школьников, дошкольников и педагогов. Сделано это, дабы избежать обвинений в адрес власти в утаивании случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 среди школьников. Однако, на местах пока не готовы к такой открытости.