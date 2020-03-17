В Челябинской области зазвучат сирены

В Челябинской области будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей.

Такие проверки проводятся каждый год. Очередная состоится на следующей неделе -25 марта 2020 года.

В этот день в период с 11 до 14 часов жители услышат характерный сигнал «Внимание всем!» (прерывистое звучание электросирен). Услышав звук сирены, не волнуйтесь – это осуществляется проверка системы централизованного оповещения, успокаивают в ГУ МЧС области.

В ведомстве пояснили, сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подаётся сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий в городах и районах области.