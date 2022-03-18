В Челябинскую область прибыло 22 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР

На территорию Челябинской области прибыло 22 несовершеннолетних ребенка из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), из них десять дошкольников. Из них пятеро уже устроены в детсады, трое – в школы, один – в колледж.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, из 10 прибывших в регион детей дошкольного возраста половина – пятеро - нуждаются в предоставлении мест в детских садах. Четыре ребенка получили направления и устроены в дошкольное образовательное учреждение. «Родители одного ребенка пока не обращались в органы местного самоуправления о получении места в дошкольном учреждении, о порядке предоставления места в детском саду проинформированы», - пояснила Светлана.

Из числа несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет три школьника зачислены в муниципальные общеобразовательные организации Челябинской области. «Все обучающиеся школьного возраста, зачисленные в общеобразовательные организации, обеспечены учебниками, бесплатным питанием», - уточнила Светлана Платонова.

Еще шесть детей школьного возраста пока не зачислены ни в одно и общеобразовательных учреждений. «Со слов родителей, они планируют вернуться к месту постоянного проживания, - пояснили в министерстве. - Родители проконсультированы о необходимости организации обучения детей, информация находится на контроле».

Один прибывший в область несовершеннолетний будет учиться в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж». Еще один молодой человек, который обучался в Донецком фармацевтическом колледже, планирует продолжить учебу в дистанционном режиме. Такой вариант сейчас согласовывается с учебным учреждением.

Кроме того, один приехавший в регион студент планирует продолжить обучение в учреждении высшего образования по направлению подготовки «переводоведение». Его проинформировали о возможности получения образования по данному направлению в ЮурГУ.

Напомним, в Челябинскую область самостоятельно прибыло 155 человек, вынужденно покинувших территорию ДНР и ЛНР. Большинство разместились у родственников, друзей и знакомых. Пока только одна семья (три человека) приняла решение пожить в пункте временного размещения. Всем семьям оказывается необходимая помощь.