В Челябинскую область прибыло 155 жителей из ДНР и ЛНР

В Челябинскую область самостоятельно прибыло 155 человек, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), их них более половины (91 человек) приехали на Южный Урал в 2022 году.

Из общего числа прибывших большинство разместились у родственников, друзей и знакомых. Три человека находятся в пункте временного размещения. Всем семьям оказывается необходимая помощь.

По каждой из прибывших семей составляется программа сопровождения и социально-бытовой адаптации. «Система выстроена таким образом, чтобы семья, обратившись в любую организацию, могла получить весь пакет помощи», – отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Все службы работают слаженно, прибывшие получают весь пакет необходимых им услуг.

«Оперативно решаются вопросы по оформлению полисов обязательного медицинского страхования и других документов, устройству детей в образовательные организации», - рассказала Ирина Буторина. Все пункты временного размещения закреплены за определенными поликлиниками и больницами.

Всем прибывшим оказывается содействие в миграционных вопросах, оформлении гражданства, предоставляется возможность трудоустройства на вакантные рабочие места.

Также прорабатываются вопросы о выделении натуральной помощи, если семья прибыла без необходимого комплекта вещей.

Напомним, правительство РФ по поручению президента Владимира Путина всем вынужденно покинувшим территории Луганской и Донецкой Народных Республик предоставит единовременную социальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться из резервного фонда.

На текущий момент в Челябинской области документы на получение выплат подготовлены на 36 человек.

В Челябинской области открыта «горячая линия» для тех, кто прибывает из ДНР и ЛНР. Номер круглосуточного многоканального телефона – 8-800-201-90-33.

В Челябинской области готовы открыть 23 пункта временного размещения (ПВР) для граждан из ЛНР и ДНР, в том числе два ПВР создается для детей, оставшихся без попечения родителей.