28.02.2023
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»
28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
28.02.2023
В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
10.02.2023
МАФы в чуриловском сквере Челябинска установят за 2,2 миллиона рублей
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
30.01.2023
В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023