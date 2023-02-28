В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику

С первого марта 2023 года в микрорайоне Чурилово (Челябинский городской округ) закрывается единственная детская поликлиника. Родителям с детьми придется ездить за медицинской помощью в другие филиалы детской горбольницы №1.

«С первого марта 2023 года приостанавливается работа детской поликлиники по улице Трашутина, д. 18 в связи с признанием здания аварийным», - сообщили в медучреждении.

Как уточнили в детской городской клинической больнице №1, в 2022 году под детской поликлиникой началось движение грунта, здание на шесть сантиметров ушло под землю одной половиной, появилась трещина. «Оказывать медицинскую помощь и вести прием пациентов в таких условиях врачи не имеют права. Поэтому принято решение перенести прием в другие филиалы поликлиники», - отметили в больнице.

С завтрашнего дня дети Чурилово будут получать медицинскую помощь в детской поликлинике №5, расположенной на ул. Культуры, д. 57 (прикреплены участки 17, 19, 20), в поликлинике №2 по ул. Марченко, д. 21 (участки 12, 13, 14, 15, 16 и 18) и детской горбольнице №1 (улица Горького, д. 28). Подробнее на сайте больницы.

В ДГКБ заверяют, что до всех филиалов из Чурилово можно доехать прямыми автобусными маршрутами.

«В настоящий момент в поликлиниках завершены ремонтные работы, подготовлен график переезда и приема пациентов по врачебным участкам, а также медицинские кабинеты», - отметили в ДГКБ.

Неотложная помощь будет оказываться в круглосуточном режиме выездными бригадами педиатров.

В микрорайоне Чурилово планируется построить новое здание для поликлиники, а на время его возведения подобрать подходящее для детской поликлиники нежилое помещение. Но сроки завершения работ не называются.

«В настоящее время рассматривается вопрос о выкупе нежилого помещения в поселке Чурилово для переоборудования его в детскую поликлинику на время строительства нового здания, - рассказали в больнице. - Работа по проектированию здания новой детской поликлиники продолжается, проводится государственная экспертиза проекта».

Напомним, в конце января 2023 года жители Чурилово, обеспокоенные планами по закрытию на ремонт детской поликлиники, обратились к губернатору и к главе Челябинского городского округа. Жителей заверили, что минздрав тщательно прорабатывает варианты решения проблемы. Медицинская помощь детям оказывается и будет оказываться в полном объеме