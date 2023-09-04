Когда появится новая поликлиника в Чурилово

Сроки строительства поликлиники в микрорайоне Чурилово Челябинского городского округа будут определены по итогам госэкспертизы проектно-сметной документации объекта. Пока жители вынуждены возить своих детей в медучреждения других районов. Но уже выкуплены помещения для временного размещения поликлиники для юных чуриловцев. В ближайшее время будут проведены еще одни торги.

Строительство поликлиники для жителей микрорайона Чурилово включено в региональную государственную программу «Капитальное строительство в Челябинской области». На сегодняшний день завершены работы по проектированию. Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

«В настоящее время в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области» ведутся проектные работы в соответствии с медико-техническим заданием», - сообщили в пресс-службе Минстроя области.

Для детской поликлиники в Чурилово проектируется здание общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Оно будет четырехэтажным с цокольным помещением. По завершении проектирования будет произведена экспертиза проектной документации. «Сроки и стоимость строительства будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы», - уточнили в минстрое региона.

Для решения проблемы в краткосрочной перспективе, по данным областного минздрава, уже выкуплено помещение, в котором после ремонта будут оказывать медицинскую помощь жителям микрорайона Чурилово.

Заключен контракт на приобретение за счет средств областного бюджета помещений, расположенных на первом этаже здания по адресу: улица 2-я Эльтонская, 30 Б, общей площадью 256,3 квадратных метра.

Так же идет подготовка к проведению еще одного аукциона для приобретения второго помещения для этих же целей.

«Кроме того, областной бюджет предоставит дополнительное финансирование на сумму в размере шести миллионов рублей для необходимых ремонтных работ в ходе подготовки выкупленных помещений к приему пациентов», - сообщили представители минздрава на заседании Гордумы.

Напомним, в конце января 2023 года жители Чурилово, обеспокоенные планами по закрытию на ремонт детской поликлиники, обратились к губернатору и к главе Челябинского городского округа. Жителей заверили, что минздрав тщательно прорабатывает варианты решения проблемы. Медицинская помощь детям оказывается и будет оказываться в полном объеме

С первого марта 2023 года в микрорайоне Чурилово закрылась единственная детская поликлиника. Родители с детьми ездят за медицинской помощью в другие филиалы детской горбольницы №1. Первичная врачебная медико-санитарная помощь юным чуриловцам оказывается на базе поликлиники №2 (улица Марченко, 21) и поликлиники №5 (улица Культуры, 57). Первичная специализированная медико-санитарная помощь организована по адресу: улица Горького, 28.

Неотложная помощь оказывается в круглосуточном режиме выездными бригадами педиатров.