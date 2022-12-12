В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи

В Курчатовском районе Челябинска в День Конституции глава Сергей Антипов лично вручил паспорта молодым жителям. Об этом он сообщил на аппаратном в мэрии.

В районе продолжают готовиться и к предстоящему празднику – Новому году. Иллюминация уже работает, ледовый городок у кинотеатра «Победа» достраивают. Занимаются и санитарным содержанием района. Особое внимание уделяют вывозу снега с внутриквартальных проездов, тротуаров и общественных пространств. За неделю на снегосвалку вывезли две тысячи кубометров снега. У районных подрядчиков работает 7 единиц техники и 12 человек – в бригаде ручного труда.

Администрация района контролирует исполнение 57 уведомлений юридическим лицам о нарушении правил благоустройства прилегающих территорий. На двух объектах составлены акты, которые переданы в Управление благоустройства для принятия административных мер.

«Продолжаем работы по пресечению незаконной торговли. За неделю с отделом полиции провели два рейда: составили три протокола и четыре материала отправили в Управление благоустройства для привлечения к административной ответственности. Следим за благоустройством входных групп нежилых объектов на центральных улицах. За неделю вручили 20 уведомлений о наведении порядка», – отметил Сергей Антипов.

Продолжаются мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. За неделю выявлено 26 правообладателей, в КУиЗО направлено 8 пакетов документов для подготовки проектов решений. 185 запросов – в уполномоченные органы.

На прошедшей неделе за порядком в районе следили 35 народных дружинников.

Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Отапливают весь жилой фонд и социальные объекты. За прошедшую неделю произошло шесть пожаров, пострадавших нет.

Глава города Наталья Котова обратила внимания Сергея Антипова на обращения жителей Паркового. Они пишут, что на части отсыпанных щебенкой дорог из-за разницы температур образовались бугры. «Съездите туда, посмотрите, где нужно сделать грейдирование. КДХ не строили пока эти дороги. Они не стоят на учете», – добавила глава города. Сергей Антипов взял вопрос на контроль.