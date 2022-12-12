12.12.2022
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
12.12.2022
Легендарную челябинскую гармошку модернизировали и вернули на линию
12.12.2022
В День Конституции юные южноуральцы получили паспорта из рук губернатора
12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
12.12.2022
Жительницу Троицка чуть не убил собственный мусор
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
В День Конституции глава Курчатовского района вручил паспорта молодежи
06.12.2022
В Курчатовском районе Челябинска создают новогоднее настроение
20.05.2022
Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года
24.02.2022
Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022