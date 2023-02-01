В День защитника Отечества в Челябинске поженятся двадцать влюбленных

В Челябинске в День защитника Отечества, 23 февраля, поженятся десять пар влюбленных. О таком количестве поданных на эту дату заявлений рассказали в госкомитете по делам ЗАГС региона.

Интересно, что дата 23.02.2023 замечательна еще и тем, что является зеркальной.

В другой яркий день февраля – День святого Валентина – в Челябинске планируют расписаться 55 пар (в этом году 14-е февраля приходится на вторник).

Отметим, ушедший 2022-й год в Челябинской области порадовал снижением числа разводов по сравнению с 2021-м годом. Так, в прошлом году в регионе официально перестали существовать 17 тысяч 545 семей, а в позапрошлом – 18 тысяч 368 мужей и жен приобрели приставку «экс» (тогда было зарегистрировано на 823 развода больше).

Не может не радовать и то обстоятельство, что число свадеб на Южном Урале в ушедшем году также выросло (и превысило число разводов). В 2022-м брачными узами себя связали 25 тысяч 220 пар, тогда как в 2021-м году – только 21 тысяча 997 пар.

Пусть и наступивший 2023-й год будет богатым на свадьбы и бедным на разводы. А красивых дат впереди – еще немало.