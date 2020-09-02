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В День знаний в Магнитогорске открылась самая большая в городе школа

Общество
Сегодня, 15:19
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В День знаний, первого сентября 2020 года, в 145 микрорайоне Магнитогорска (Челябинская область) открылась самая большая в городе школа. Она рассчитана на обучение одной тысячи учащихся.

Новая школа стала отделением уже действующей в городе школы №47. Строительство велось в рамках национального проекта «Образование».

В первом для школы учебном году (2020/2021) будут обучать ребят с 1 по 8 класс. Впоследствии в школе будут учиться дети с 1 по 11 класс.

Помещения начальной школы выделены в отдельный блок и имеют собственный выход. Всего в этом блоке 16 кабинетов, каждый из которых закреплен за определенным классом. Для группы продленного дня организованы спальные и игровые комнаты.

Внутреннее пространство школы функционально разделено на основные планировочные модули: учебные помещения, естественно-научные кабинеты, спортивные залы (три спортивных зала, специальный тренажерный зал, зал для лечебной физкультуры), арт-модуль, библиотека-медиатека, рекреационный центр для отдыха школьников. Директор школы Ольга Куприянова призналась, что ученикам этого образовательного учреждения очень повезло, ведь оно укомплектовано самым современным оборудованием.

Ранее родители из южных микрорайонов вынуждены были возить детей в школы по всему городу. «Это приносило много неудобств, как самим ребятам, так и их родителям, - отмечает глава Магнитогорска Сергей Бердников. – Мы активно меняем ситуацию в городе, ежегодно вводим в эксплуатацию детский сад, школу. Эта традиция будет продолжена».

Напомним, первого сентября 2020 года в микрорайоне «Парковый» Челябинска была торжественно открыта крупнейшая на Южном Урале школа на 2200 учеников. Учебное заведение включает в себя современный образовательный центр №5, который в День знаний посетили губернатор Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова.

«Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких школ – не по размеру, а по качеству. Мы уже начали строительство еще шести школ – в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район)», – подчеркнул Алексей Текслер.

В региональном минстрое уточнили, в 2020 году запланировано строительство ещё ряда школ по программам «Капитальное строительство в Челябинской области» и «Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях». Это школы в Кунашакском районе, селе Айлино Саткинского района, Верхнеуральске, поселке Западный Сосновского района, в микрорайоне «Академ Риверсайд».

 

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Теги
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