В Челябинске открылась уникальная школа

Глава Челябинска Наталья Котова и губернатор Алексей Текслер сегодня, первого сентября, посетили новый образовательный центр, гостеприимно распахнувший свои двери в микрорайоне "Парковый".

Образовательный центр №5 стал самой крупной (и единственной в своем роде) школой Южного Урала. В своих стенах в первом учебном году он примет две тысячи 200 учеников. Обучение здесь обещает быть по-настоящему интересным: в центре большое число предметных лабораторий, два информационно-библиотечных центра, две форум-зоны, пять спортивных залов.

Кроме того, создатели нового центра серьезно позаботились о безопасности учеников. Камеры наблюдения, бесконтактная термометрия - родители школьников могут быть спокойны за своих детей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стоимость проекта составляет полтора миллиарда рублей. Каждый кабинет учебного учреждения оснащен по последнему слову теники. В новой школе предусмотрена работа различных творческих кружков и спортивных секций.

В форум-зоне Алексея Текслера и Наталью Котову ждали одиннадцатиклассники. Остальные школьники также могли принимать участие в беседе с руководителями города и области - спасибо видеосвязи.

Глава города и руководитель области поздравили юных челябинцев с началом нового учебного года. Ребята задали почетным гостям интересующие их вопросы, касающиеся выбора будущей профессии и развития Челябинска.

Алексей Текслер отметил, что образовательный центр в Парковом - это уникальное учреждение, один из лучших примеров того, как может быть организован современный процесс обучения. Здесь есть все для всестороннего развития ребенка.

"Это будет школа полного дня. Я хотел бы, чтобы в регионе становилось больше таких учебных заведений - не по размеру, а по качеству. Мы уже начали строительство еще шести школ - в Челябинске, Миассе, Копейске, Верхнеуральске, в селе Кунашак и деревне Сарафаново (Чебаркульский район)", - рассказал Алексей Текслер.

Напомним, первого сентября этого года учебный год начался для 420-ти тысяч школьников Южного Урала, 48 тысяч из них сядут за парты в первый раз.

По поручению президента Владимира Путина все ученики младших классов в Челябинской области будут получать бесплатные горячие завтраки (это более 181-й тысячи детей).

Кроме того, в регионе продолжится реализация программы "Школьное молоко, которая пришлась по душе и самим ученикам, и их родителям.