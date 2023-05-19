19.05.2023
В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей
19.05.2023
Поликлинику Аргаяшской районной больницы построит подмосковная компания
19.05.2023
В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей
19.05.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские
19.05.2023
Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»
19.05.2023
Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей
В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей
17.10.2022
О закулисье «Омнибуса» и его участии в движении «Белгородский ангел»
30.05.2019
Лучшие библиотеки и сотрудники получили премии министерства культуры области
18.05.2018
Челябинцев приглашают тур выходного дня «Челябинск библиотечный»
24.05.2017
Книги для сельской библиотеки – от агентства «Урал-пресс-информ»
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023