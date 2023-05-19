В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей

Специалисты Челябинской библиотеки «Точки удивления» 24 мая проведут в Еманжелинске выездной практикум. На базе Центральной районной библиотеки запланировано обучение по организации комфортной среды в библиотеке для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых за время своего существования накопила огромный опыт по работе с инвалидами всех категорий. Сотрудники библиотеки постоянно разрабатывают новые формы работы и с удовольствием делятся знаниями с коллегами.

«Реабилитация и абилитация людей с ОВЗ является важной задачей для сотрудников и одним из приоритетных направлений нашей библиотеки. Создавая безбарьерную среду, возможно влиять на более качественное развитие способностей незрячих. Кроме того, при отсутствии барьеров посетителям доступна максимальная интеграция в общество», - отмечает директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых – Кристина Пименова.

В ходе практикума в Еманжелинске специалисты Челябинской библиотеки познакомят участников встречи с различными инновационными формами и методами работы с читателями с ОВЗ. Завершением мероприятия станет передача 3D-моделей фигурок героев книг, которые были изготовлены по заказу Межпоселенческой Центральной библиотечной системы Еманжелинского района.

Как рассказали в Министерстве культуры Челябинской области, проект «3D-музей на колесах» придуман с целью обеспечить доступ слепых и лиц с нарушением зрения или иными ограниченными способностями, к печатной информации. Он реализуется в рамках национального проекта «Культура» и его компонента - проекта «Творческие люди».