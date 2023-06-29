В Еткуле участники проекта «Навигаторы детства» подвели итоги учебного года

Участники проекта «Навигаторы детства» на рабочей встрече с главой Еткульского муниципального района Юрием Кузьменковым подвели итоги учебного года и наметили планы на будущее. Во встрече приняли участие советники директоров школ по воспитанию, участвующие в проекте.

«Сегодня мы подводим итог нашей активной совместной работы. Благодаря сотрудничеству администрации Еткульского района, управления образования, представителей школ района и советников движения мы имеем хорошие результаты к концу учебного года. Хочу отметить, что с помощью нового молодёжного движения «Движение первых» у ребят заметно расширился круг возможностей для реализации себя как личности», - сказал Юрий Кузьменков, приветствуя собравшихся.

В отличие от прошлого года, на встрече присутствовали не только директора образовательных организаций, но и детский актив. Лидеры детского самоуправления воспользовались случаем и задали волнующие их вопросы главе района.

Начальник управления образования Лариса Уварина представила собравшимся главного специалиста по организации работы Еткульского муниципального района Оксану Максимову, кандидата на должность специалиста по организации работы Никиту Устьянцева и нового муниципального координатора проекта «Навигаторы детства» Елену Казак.

По словам заместителя главы района Галины Ямгуровой, в районе сформирована сильная команда, только благодаря слаженной работе на всех уровнях сотрудничества удалось достичь высоких результатов.

На встрече было принято решение о создании муниципального органа детского самоуправления в новом 2023-2024 учебном году.