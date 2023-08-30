В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.

В ближайшее воскресенье, третьего сентября, на центральной площади села Еткуль (Челябинская область) пройдёт главное событие осени. Традиционно в начале сентября администрация Еткульского района организует сельскохозяйственную ярмарку, которая собирает большое число жителей и гостей Еткуля.

Всю подготовительную работу по организации мероприятия проводят сотрудники отдела развития сельского хозяйства и экологии.

Ежегодная ярмарка позволит жителям района приобрести продукцию крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и активных жители района – садоводов и огородников. Все желающие могут приобрести семенной картофель и саженцы лучших сортов, выведенных для уральского региона от Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства; продукцию СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н. - молоко, свежую говядину, растительные масла. В продаже по доступным ценам от производителя будут саженцы цветов, мед, свежие ягоды, колбасы и мясные деликатесы.

У еткульчан будет возможность приобрести товары у местных умельцев и мастериц: изделия из дерева и камня, текстильная продукция и украшения.

В программе ярмарки запланировано творческое представление от сотрудников районного Дома культуры.